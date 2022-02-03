Вашингтон, 3 февраля, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель A Boogie wit da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз) поведал, что в ближайшее время собирается получать гонорары только в криптовалюте. Соответствующую информацию опубликовало издание HipHopDX 3 февраля.

Скриншот YouTube A Boogie wit da Hoodie

По словам музыканта, организаторам его выступлений следует выплачивать гонорар в виде эфириума, являющегося популярной разновидностью криптовалюты. На текущий момент неизвестно, насколько достоверно высказывание артиста.

Напомним, что 10 декабря 2021 года A Boogie wit da Hoodie представил новый мини-альбом под названием B4 AVA. Проект включил в себя сразу семь новых композиций.