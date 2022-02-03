Гластонбери, Великобритания, , 21:09 — REGNUM Соорганизатор музыкального фестиваля «Гластонбери», проходящего в одноименном месте в Великобритании, Эмили Ивис подтвердила, что полный состав участников на 2022 год будет показан в марте. Об этом 2 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

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В этом году фестиваль «Гластонбери» должен состояться впервые с 2019 года из-за пандемии, и после подтверждения пятничного хедлайнеров Билли Айлиш и Дайаны Росс, Эмили Ивис подтвердила, что полный состав участников на 2022 год будет представлен в следующем месяце.

https://twitter.com/emilyeavis/status/1488867896965189632

Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте, ответив на сообщение одного из пользователей: «Полный состав будет в марте».

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