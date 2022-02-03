В ООН прокомментировали гибель мирных жителей Сирии при спецоперации США
Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Обеспокоенность вызвала у руководства ООН информация о том, что мирные жители погибли в ходе спецоперации США на северо-западе Сирии. Об этом сообщил 3 февраля журналистам заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
Он добавил, что, приветствуя ликвидацию в ходе операции главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ООН настаивает на расследовании причин гибели мирных граждан.
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Напомним, ранее стало известно, что женщины и дети погибли в ходе ликвидации американскими военными главаря террористической организации на северо-западе Сирии.