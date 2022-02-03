Салехард, 3 февраля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. На Ямале в Антипаютинской школе-интернате младшим воспитателям недоплатили миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

Установлено, что 13 работникам интерната за 2020−2021 годы начисляли зарплату с неправильным применением порядка расчёта с учётом сменного графика работы. На защиту прав младших педагогов встала прокуратура.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены, на учреждение возложена обязанность погасить задолженность по заработной плате. Директор Антипаютинской школы-интерната привлечён к административной ответственности. Причитающиеся деньги младшим воспитателям выплачены.