Канберра, 3 февраля, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Австралийский музыкант Flume (Харли Стретен) опубликовал клип на сингл Say Nothing, записанный при участии певицы MAY-A (Майя Каммингс). Премьера видео состоялась на YouTube-канале Flume 3 февраля.

Скриншот YouTube Flume

В красочном видеоклипе исполнители передвигаются по множеству необычных локаций, уделяя особое внимание стилистике гоночных мотоциклов. Также Flume показал трек-лист будущего альбома, выход которого состоится 20 мая 2022 года.

Напомним, что Flume начал свою карьеру в 2010 году. На текущий момент дискография артиста насчитывает два студийных альбома и пять мини-альбомов.