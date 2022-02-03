Вашингтон, 3 февраля 2022, 20:50 — REGNUM На «эскалацию» нацелены совместные российско-белорусские военные учения, начавшиеся 2 февраля, сообщила 3 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Отметив, что американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд уже выразила «озабоченность» по поводу учений, Псаки заявила:
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Напомним, совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость» начались на территории Белоруссии накануне, 2 февраля. Первый их этап завершится 9 февраля.
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