Вашингтон, , 20:50 — REGNUM На «эскалацию» нацелены совместные российско-белорусские военные учения, начавшиеся 2 февраля, сообщила 3 февраля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки

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Отметив, что американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд уже выразила «озабоченность» по поводу учений, Псаки заявила:

«Очевидно, что эти действия, направлены на эскалацию, а не на деэскалацию, мы, конечно, следим за развитием событий по мере выработки оценок относительно того, как поддержать партнёров по НАТО и в регионе и взаимодействовать с ними».

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Напомним, совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость» начались на территории Белоруссии накануне, 2 февраля. Первый их этап завершится 9 февраля.

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