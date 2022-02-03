Салехард, 3 февраля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. На Ямале к 3 февраля зарегистрировано 22 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

(сс) fernandozhiminaicela Анализ крови

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Из них 19 выезжали за пределы Ямала, но в другие регионы России. Три случая связаны с поездками в Мексику и Египет. Среди заболевших законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции имеют 9 человек.

«По каждому случаю регистрации штамма «Омикрон» организовано проведение эпидемиологического расследования, в ходе которого устанавливается и обследуется круг контактных лиц», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале с начала пандемии на 3 февраля зарегистрировано 78 417 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 793 человека, 986 скончались.