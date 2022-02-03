Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. 3 февраля санкт-петербургский «Зенит» в матче первого тура Кубка Атлантики одержал минимальную победу над датским «Мидтьюлланном» со счетом 1:0.

Логотип «Зенита»

Единственный мяч на 40-й минуте встречи забил центральный защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип, находящийся на просмотре в расположении «Зенита».

Статистика матча («Зенит"/ «Мидтьюлланн»)

Удары 7/8

Удары в створ 7/4

Владение 54%/46%

Угловые 7/3

Составы команд:

«Зенит»: Одоевский, Чистяков (Ловрен, 46'), Сантос, Алип, Сутормин (Адамов, 46'), Оздоев, Кузяев, Клаудиньо, Мостовой, Малком, Дзюба (Алберто, 46').

«Мидтьюлланн»: Олафссон, Андерссон (Линд, 60'), Святченко, Дюр, Мейер, Чарльз, Систо (Фрауло, 60'), Брумадо (Маррони, 60'), Хоэг, Онйедика (Лав, 60'), Жуниньо (Тюкосен, 46').

«Зенит», одержав первую победу и набрав 3 очка, поднялся на первую строчку в турнирной таблице группы. «Мидтьюлланн» без очков опустился на последнее место.