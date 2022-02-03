Москва, , 22:17 — REGNUM Медийная война между Россией и Германией не приведет ни к каким позитивным результатам. Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Аппаратно-студийный комплекс радиодома Deutsche Welle в Бонне Christian Wolf

«Медийная война России и Германии не приведёт ни к чему хорошему. На фоне ожидаемого визита Олафа Шольца в Москву и кризиса с Украиной, НАТО и США, решение нашего МИДа запретить DW в ответ на откровенную провокацию немецкого регулятора о запрете вещания RTDE, выглядит логичным, обоснованным, но далеко не самым сильным шагом. Он создает далеко не лучший фон предстоящей встрече лидеров наших двух стран» — заявил эксперт.

По мнению политолога, решать вопрос с RT DE стоило бы в будничном, тихом режиме во время переговоров Путина с Шольцем, и параллельно — в европейских судах. RT DE судится сейчас с Люксембургом, компания судилась раньше, и успешно. У компании накоплен большой опыт, и ввиду этого передача дела в суд выглядит тем более целесообразно.

Почему бы не обратиться в европейский суд и в случае с запретом вещания RT DE в Германии? — задается вопросом эксперт.

Но логику российского МИД понять все же можно, считает Борисов.

Решение немецкого медиарегулятора вполне соответствует той истерике, которую раздували годами, пояснил политолог.

«Тоталитарный либерализм в Германии набирает обороты. Они там все в состоянии возбуждения, борьба против «русской дезинформации» ведётся с определённой зацикленностью. Разумных голосов там слышно все меньше», — подчеркнул Борисов.

Вес DW в России минимален. Он несопоставим с эффективностью вещания российской телекомпании. DW смотрит очень узкий круг людей, ущерба от нее никакого нет, а вот от ее ликвидации в России — есть. Русофобской истерии в европейских репортажах по этому поводу будет много, заключил эксперт.