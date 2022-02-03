Бангкок, , 20:56 — REGNUM Рэп-музыкант Гуф (Алексей Долматов) провёл встречу с Хамзатом Чимаевым, являющимся бойцом смешанных единоборств. Соответствующую фотографию исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram 3 февраля.

Гуф Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZg24CXP0mh/

Доподлинно неизвестно о чём беседовали молодые люди, однако музыкант выразил уважение Чимаеву. Встреча знаменитостей прошла на территории Таиланда, где Гуф проводит свой отпуск.

Напомним, что ранее Гуф анонсировал новый альбом. Премьера пластинки запланирована на 4 февраля 2022 года.

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