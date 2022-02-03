Нижний Новгород, 3 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. На юге Приволжского федерального округа 4−5 февраля ожидаются сильные осадки. Об этом говорится в прогнозе неблагоприятных погодных явлений, подготовленном Гидрометцентром России.

Kaluga-gov.ru Метель в Калуге

В частности, в округе будут наблюдаться мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, метель, ветер до 15−20 м/с, на дорогах может образоваться снежный накат, заносы и гололедица.

Так, в Пермском крае в указанные дни прогнозируется сильный снег и гололедно-изморосевые отложения. В Татарии ожидается сильный снег, метель, гололед и снежные заносы. 4 февраля сильный снег накроет Удмуртию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Саратовской области из-за плохой видимости и метели ограничили движение транспорта на федеральной трасса А-298. Температура воздуха составит в ночь на 4 февраля от +1 до —4 градусов, днем ожидается +2…—3 °C. Вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя сохранится.