Москва, 3 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Образовательное пространство «Сферум», как и многие инструментарии, которые сейчас появляются, очень полезно. «Сферум» самостоятелен для просветительства и образования, находится в стадии становления, считает ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

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«Несомненно, этот проект перспективен. Мы общаемся в родительском сообществе, на разных площадках, и понимаем, что это потенциально очень хороший инструмент и для родительских сообществ, и для общения между школой и семьей», — отметил Алексей Гусев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» — часть цифровой образовательной среды, которая создаётся министерством науки и просвещения РФ и министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта «Образование». Разработкой платформы занимаются совместно компания VK и ПАО «Ростелеком».

Платформа была запущена 31 марта 2021 года. В рамках пилотного запуска подключение проводилось в 15-ти регионах (Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ). К настоящему времени в пилотных регионах подключено 100% школ. Всего к платформе подключилось более 50 регионов РФ и общее количество зарегистрированных пользователей превысило 2,5 миллиона из 26 тысяч образовательных организаций РФ.

В 35 регионах России активно пользуются платформой РФ, а всего «Сферум» присутствует уже в 50 регионах страны.