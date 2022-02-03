Ольстер, , 20:30 — REGNUM О своей отставке объявил глава правительства Северной Ирландии Пол Гивэн в обращении к жителя Ольстера. Полномочия Гивэна на посту первого министра британской автономии завершаются 3 февраля.

Ирландия и Северная Ирландия NikNaks

Гивэн «Сегодня заканчивается то, что было привилегией всей моей жизни, — работа на посту первого министра Северной Ирландии».

Напомним, Северная Ирландия объявила, что отменяет таможенные проверки для тех товаров, которые идут по морю в этот регион из других британских регионов. Эти проверки были введены в рамках начавшего действовать после Brexit таможенного режима с Республикой Ирландия.

Разногласия среди представителей власти в Северной Ирландии по поводу этого протокола повлияли на решение Гивэна об отставке.

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