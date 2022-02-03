Москва, 3 февраля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Надежда Ермакова, в прошлом являющаяся участницей шоу «Дом-2», заявила о том, что выходит замуж. Соответствующей информацией поделилось издание StarHit 3 февраля.

Свадьба

На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией обручального кольца, а также поведала, что свадьба состоится в ближайшее время. Примечательно, что избранник Ермаковой младше неё на 14 лет.

Напомним, что Надежда Ермакова прославилась благодаря съемкам в шоу «Дом-2». На текущий момент девушка занимается блогерской деятельностью.