Екатеринбург, , 20:24 — REGNUM В Свердловской области сотрудникам полиции запретили делиться с общественностью фотографиями и иной информацией, если на это у них нет полномочий. Такое письмо за подписью начальника главка Александра Мешкова уже разослано в подразделения, пишут СМИ.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям Накануне.Ru, поводом для этого стали ранее размещённые в СМИ фотографии с очередью полицейских возле ведомственной больницы. Начальник пресс-службы главка МВД Валерий Горелых отметил, что подобное приводит приводит к формированию у граждан ложных представлений о реальном положении дел.﻿﻿﻿﻿﻿

Горелых добавил, что возле той самой больницы люди стояли с соблюдением санитарной дистанции, поэтому со стороны казалось, что очередь длинная. Спустя два-три часа в коридорах поликлиники уже было пусто.

Также Мешков дал медицинской и кадровой службам поручение провести работу с личным составом, в частности, объяснить, как можно попасть к врачу, не выстаивая очередь. Для этого нужно позвонить в регистратуру и поинтересоваться, когда лучше прийти на прием. Также руководитель поручил принять меры по увеличению количества врачей, работающих на приёме пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках Свердловской области наблюдается наплыв пациентов. Одной из причин этого стал резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Подобная ситуация отмечается и в целом по России.