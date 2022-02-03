Салехард, 3 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. На Ямале городские администрации и бюджетные учреждения передали 127 автомобилей для доставки врачей на вызовы и для забора мазков на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» В Калуге автозаводы передали медикам автомобили для обслуживания пациентов

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Медикам Салехарда, к примеру, передано 10 автомобилей из горадминистрации, 20 — правительство региона. пять — Заксобрание ЯНАО. В Новом Уренгое 24 машины пришли на помощь медикам из горадминистрации, в Ноябрьске — 29.

На Ямале 3 февраля 11 528 пациентов с коронавирусом лечатся дома. В день 266 врачей обслуживают более 3700 вызовов на дому, причём треть из них приходится на выезды педиатров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге власти обратились к населения с просьбой помочь медикам, так как не хватает транспорта для выезда к ковидным больным.