Буэнос-Айрес, , 20:40 — REGNUM Число летальных исходов, связанных с отравлением кокаином в Аргентине, может за сутки превысить 2500. Об этом сообщил 3 февраля министр безопасности Буэнос-Айреса Серхио Берни.

Буэнос-Айрес Luis Argerich

«Нам грозит трагедия. По самым скромным подсчетам, ежедневно в городе и пригородах продается около 200 или 250 тысяч доз. Представим, что отравлены будут 0,1% от этого количества, тогда речь о том, что на следующее утро мы можем получить 2500 смертей», — заявил он в эфире радиоканала Urban Play.

Министр сообщил, что за последние сутки было изъято 12,5 тысячи доз наркотика и достигнут прогресс в поиске лидера банды наркоторговцев, поставившей данную партию на рынок.

Берни также заявил, что кокаин, поступающий на рынок, «не имеет высокого качества» и потребляется «во всех социальных слоях», а потому социальное расслоение и цена не станут барьером, позволяющим уменьшить число жертв.

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