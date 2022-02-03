Ижевск, 3 февраля 2022, 20:10 — REGNUM Удмуртия объявила электронные аукционы для привлечения коммерческих кредитов, которые направят на погашение долговых обязательств республики. Об этом сообщает региональный минфин.
Аукционы на привелчение возобновляемых кредитных линий сроком на шесть месяцев были объявлены 31 января. Общая сумма привлекаемых в рамках закупок средств составит 5 млрд рублей.
Начальная (максимальная) цена кредит установлена на уровне 9,5% годовых, но по итогам процедуры может быть уменьшена.
«Привлечение коммерческих кредитов не приведет к росту государственного долга Удмуртской Республики», — подчеркнули в министерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 января 2022 года составил 63,052 млрд рублей. В течение сумма долговых обязательств республики снизилась на 1,19 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга республики за год увеличилась с 38% до 84,2% и достигла 53,052 млрд рублей. Объем банковский кредитов сократился в структуре задолженности с 54% до 7,9% и составил 5 млрд рублей.