Ижевск, 3 февраля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Удмуртия объявила электронные аукционы для привлечения коммерческих кредитов, которые направят на погашение долговых обязательств республики. Об этом сообщает региональный минфин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взять кредит быстро и легко

Аукционы на привелчение возобновляемых кредитных линий сроком на шесть месяцев были объявлены 31 января. Общая сумма привлекаемых в рамках закупок средств составит 5 млрд рублей.

Начальная (максимальная) цена кредит установлена на уровне 9,5% годовых, но по итогам процедуры может быть уменьшена.

«Привлечение коммерческих кредитов не приведет к росту государственного долга Удмуртской Республики», — подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 января 2022 года составил 63,052 млрд рублей. В течение сумма долговых обязательств республики снизилась на 1,19 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре госдолга республики за год увеличилась с 38% до 84,2% и достигла 53,052 млрд рублей. Объем банковский кредитов сократился в структуре задолженности с 54% до 7,9% и составил 5 млрд рублей.