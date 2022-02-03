Мамая, 3 февраля 2022, 20:10 — REGNUM В гостиничном номере одного из элитных курортов Румынии — Мамая — был обнаружен мертвым директор генерального секретариата правительства Румынии Клаудиу Бежан, пишет 3 февраля бухарестская газета Romania Libera.
По предварительным данным, причиной смерти чиновника стал несчастный случай во время приема ванны. Прибывшие на место происшествия судмедэксперты следов насилия на теле погибшего не нашли. Ведется следствие. К установлению обстоятельств инцидента привлечены лучшие следователи страны.
Клаудиу-Кэтэлин Бежан ранее возглавлял пенитенциарное заведение в Поарта-Албэ (причерноморский уезд Констанца), а с 2021 года являлся главой протокольной службы (секретариата) правительства действующего премьер-министра Румынии Николае Чукэ.