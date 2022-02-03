Мамая, , 20:10 — REGNUM В гостиничном номере одного из элитных курортов Румынии — Мамая — был обнаружен мертвым директор генерального секретариата правительства Румынии Клаудиу Бежан, пишет 3 февраля бухарестская газета Romania Libera.

Номер в отеле davidlee770924

По предварительным данным, причиной смерти чиновника стал несчастный случай во время приема ванны. Прибывшие на место происшествия судмедэксперты следов насилия на теле погибшего не нашли. Ведется следствие. К установлению обстоятельств инцидента привлечены лучшие следователи страны.

Клаудиу-Кэтэлин Бежан ранее возглавлял пенитенциарное заведение в Поарта-Албэ (причерноморский уезд Констанца), а с 2021 года являлся главой протокольной службы (секретариата) правительства действующего премьер-министра Румынии Николае Чукэ.