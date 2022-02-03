Москва, 3 февраля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Видеоклип на совместную песню «Молодость» рэперов Басты (Василий Вакуленко) и Скриптонита (Адиль Жалелов) преодолел отметку в миллион просмотров за день. Соответствующей информацией поделился Баста в истории на своей странице в Instagram 3 февраля.

Okras Рэпер Баста на сцене

Известно, что съемки клипа проходили в Москве. Режиссером видео выступил клипмейкер Алексей Сатолин.

Напомним, что Баста станет наставником в новом сезоне «Голоса». Другими наставниками проекта стали Егор Крид (Егор Булаткин) и Полина Гагарина.