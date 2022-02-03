Москва, 3 февраля 2022, 20:02 — REGNUM В четверг, 3 февраля, рядом с московским парком Сокольники активисты «Волонтёрской Роты» организовали благотворительную акцию по сдаче донорской крови.
В акции приняли участие более ста человек. Все они студенты столичных ВУЗов. Мероприятие организовано в рамках проекта «Город Героев Москва», реализуемого при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы. В приёме донорской крови оказали содействие медицинские специалисты Центра крови им. О.К.Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ).