Москва, 3 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В четверг, 3 февраля, рядом с московским парком Сокольники активисты «Волонтёрской Роты» организовали благотворительную акцию по сдаче донорской крови.

ИА REGNUM Почтовая марка Донорство крови

В акции приняли участие более ста человек. Все они студенты столичных ВУЗов. Мероприятие организовано в рамках проекта «Город Героев Москва», реализуемого при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы. В приёме донорской крови оказали содействие медицинские специалисты Центра крови им. О.К.Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ).

«Вся полученная кровь пойдёт на помощь нуждающимся в ней. Подобные мероприятия особенно важны в наше непростое время, а потому мы уверены, что благодаря сегодняшней акции нашим медикам удастся спасти не одну жизнь», — рассказал журналистам исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.