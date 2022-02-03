Лос-Анджелес, США, , 20:00 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, 31-летний бразильский фланговый нападающий Дуглас Коста, права на которого принадлежат «Гремио», проведет первую половину 2022 года в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах аренды.

Матч группового этапа Чемпионата Мира по футболу — 2018 между сборными командами Бразилии и Коста-Рики. Оскар Дуарте и Дуглас Коста Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что после завершения арендного соглашения Дуглас Коста подпишет с клубом из МЛС двухлетний контракт, так как соглашение бразильца с «Гремио» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Дуглас Коста принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил семь желтых карточек.