Ижевск, , 19:58 — REGNUM Удмуртия вошла в 30 регионов России, которые внедрят региональный инвестиционный стандарт в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Региональный инвестиционный стандарт включает в себя набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата, в том числе упрощение законодательства, организацию совета по инвестициям под руководством главы региона.

«Часть элементов стандарта в Удмуртии уже работает. В прошлом году мы внедрили инвестиционный налоговый вычет, уже несколько лет у нас работает спецорганизация по работе с инвесторами — АНО «Корпорация развития УР», на сопровождении которой находится 38 проектов на общую сумму 15 млрд рублей», — отметил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.

Механизм стандарта разработан Минэкономразвития России. РАНХиГС запустит специальную образовательную программу «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», по которой в течение года пройдут обучение около 1 тыс. человек — вице-губернаторов, заместителей министров, главы департаментов, отделов и муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, методические рекомендации по созданию трех элементов регионального инвестиционного стандарта Минэкономразвития утвердило в октябре 2021 года. Эту работу курирует первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Рекомендации основаны на лучших практиках работы регионов с инвесторами. Новый стандарт призван обеспечить здоровую конкуренцию между регионами, сделать так, чтобы все субъекты соответствовали минимальному набору требований для прихода инвестора, отмечал глава МЭР Максим Решетников.

«Следовать рекомендациям или нет субъекты решат самостоятельно, но утвержденный план по внедрению регинвестстандарта обеспечит дотации на покрытие выпадающих доходов при предоставлении инвестиционного налогового вычета», — добавил он.