Фрязино, Московская область, 3 февраля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Один человек пострадал в ходе пожара, произошедшего 3 февраля на мебельной фабрике в городе Фрязино Московской области, сообщает 3 февраля агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

МЧС РФ Пожар

По утверждению источника, пожар не удаётся локализовать, по прежнему есть опасность возгорания соседних строений.

«На данный момент известно об одном пострадавшем при пожаре. Здание продолжает гореть по всей площади, угроза перехода на соседнее производственное здание все еще сохраняется», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Фрязино на Окружном проезде мебельная фабрика охвачена пожаром, площадь которого составляет семь тыс. квадратных метров.

Пожару присвоен третий уровень сложности. Прокуратура начала проверку по данному факту.