3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 3 февраля в Киеве было подписано соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной.

Мирослава Романенко, , 21:10 — REGNUM 3 февраля в Киеве было подписано соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Об этом сообщает «112 Украина». Документ подписали украинский премьер-министр Денис Шмыгаль и турецкий министр торговли Мехмет Муш.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: 112.ua, Klymenko Time, «Первый независимый», «Панченко» и «Бородатая бабушка». Многие участники обсуждения склонились к тому, что соглашение выгоднее для Турции, нежели для Украины.

«Турция и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговли. В нынешних украинских реалиях выгоднее подписанный документ будет для турок», — отметила автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

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«[Конец] украинским помидорам и огурцам», — отреагировал panda.

«Хана украинским производителям. Если таковые ещё остались. Украина — аграрная держава, говорили они. Уже в прошлом году херсонские аграрии бастовали, мол, невыгодно и негде сдавать продукцию. Значит и земельку эту станут продавать. Нечего…» — добавила Анжелика.

«Вот нагнули нас. Мы что, сало туркам будем продавать?» — с сарказмом поинтересовался Guerman.

«Мы будем им продавать ничего», — иронизирует DА.

«Теперь местные производители будут очень рады», — шутит Сергей.

Аграрии Admoblkaluga.ru

«С ЕС уже подписали [Соглашение об ассоциации]. Результат всем известен», — напомнил Аркадий.

«Это немножко другое, но для Украины хрен редьки не слаще! Уничтожат мелких сельских производителей овощей и что им делать? Кто не сможет уехать на заработки — попросту сопьется от безысходности, и пенсий у большинства [после] 55 [лет] не будет», — ответила Аркадию Таисия.

«Встречайте турецкие помидоры!» — пишет Berkostar.

«А у нас все подписанные документы, начиная с 2014 года, выгодны не для нас, а для второй стороны…» — добавил Alonso.

«Украина — богатая, всем помогает», — с сарказмом отреагировал Михаил Л.

«Теперь кроме Евросоюза доить Украину будет ещё и Турция», — смеется один из участников обсуждения.

«Овощеводству украинскому кирдык?» — задался вопросом Борис.

«Наверное, первая и единственная победа Зеленского в плане внешней политики. Что-то мне подсказывает, что и последняя», — отреагировал Morty.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Победа? Вы серьёзно?.. Турция завалит Украину своими товарами, ей, понятное дело, классно. А что наше? Сгниёт где-то? Всё направлено на то, чтоб уничтожить свою продукцию, чтоб невыгодно было выращивать своё, и тогда все ринутся продавать землю», — отметила Анна, отвечая Morty.

«И ещё… [конец] местным текстильным производствам, если таковые сохранились», — считает один из участников обсуждения.

«Мы посуду из Турции завозим нерж (из нержавеющей стали — М. Р.). Это плюс или нет?» — поинтересовался Тимур З.

«Плюс, конечно. На следующем майдане люди будут стоять не в совдеповских кастрюлях, а в новых, турецких», — иронизирует Go-go-go в ответ Тимуру З.

«Эрдоган прилетел спасать экономику Турции, а не Украины», — пишет krasnogorov.

«Говорят, что это соглашение нам невыгодно, потому его и… не подписывали, а клоуну (Владимиру Зеленскому — М. Р.) лапши на уши навешали», — подытожил Влад В.