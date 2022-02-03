Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) сделал анонс новой композиции. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 3 февраля.

Desiigner Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CZgLAklLZfO/

Новая композиция получит название Put Her On, а ее выход состоится 14 февраля 2022 года. Также эту песню стоит ожидать на новом альбоме музыканта, премьера которого состоится в ближайшее время.

Напомним, что Desiigner прославился после выхода песни Panda в 2015 году. Позднее трек сумел занять первое место в престижном чарте Billboard Hot 100.

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