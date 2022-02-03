Лима, , 19:44 — REGNUM Сейсмические колебания магнитудой 6,5 зафиксированы в северных районах Перу, сообщает 3 февраля Геологическая служба США.

Перу 12019

По данным Геологической службы, эпицентр землетрясения располагался на 51 км северо-западнее городка Барранка, в котором проживает около пяти тыс. человек.

Очаг подземных толчков находился на глубине около 100 км.

Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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