В северной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5
Лима, 3 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Сейсмические колебания магнитудой 6,5 зафиксированы в северных районах Перу, сообщает 3 февраля Геологическая служба США.
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Перу
По данным Геологической службы, эпицентр землетрясения располагался на 51 км северо-западнее городка Барранка, в котором проживает около пяти тыс. человек.
Очаг подземных толчков находился на глубине около 100 км.
Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.