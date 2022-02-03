Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM Домашний арест в качестве меры пресечения избрал 3 февраля Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в отношении бывшего инспектора ГИБДД Александра Колесникова, сломавшего руку девушке — оперативнику угрозыска — в ходе конфликта в отделе полиции в ночь на 1 февраля.

Александр Колесников Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Именно о такой мере пресечения просило следствие, которое ведёт СКР. Колесников, обвиняемый по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, с применением насилия»), отправлен под домашний арест по 1 апреля 2022 года. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в ходе конфликта, возникшего на парковке 37 отдела полиции Василеостровского района и продолжившегося в помещении дежурной части, Колесников с помощью приёма самбо повалил оперативницу, находившуюся на службе с оружием, на пол и резко завёл ей руку за спину, причинив перелом и физическую боль.

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Сам Колесников, его напарник по наряду ГИБДД, а также пострадавшая девушка-оперативник, допустившая в ходе стычки нецензурные ругательства и физическое воздействие в отношении оппонентов, решением Главка МВД уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям

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