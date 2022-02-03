Бишкек, , 19:43 — REGNUM В Киргизии разработали проект закона о снижении единого налога для кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания с 8% до 6%. Об этом заявил заместитель председателя налоговой службы Нурлан Умтулов на пресс-конференции сегодня, 3 февраля.

Время платить налоги Mike Cohen

По его словам, законопроект уже вынесли на общественное обсуждение.

Чиновник отметил сложность определения справедливого размера единого налога для сферы общепита, поскольку оборот у ресторанов, кафе, банкетных залов и столовых имеет большой разброс по суммам.

«Поэтому решено установить стандартную ставку в 6%», — резюмировал замглавы налогового ведомства.

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