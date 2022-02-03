Москва, 4 февраля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Не стоит ожидать громких и прорывных решений от встречи Владимира Путина и Олафа Шольца. Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«От встречи Путина и Шольца стоит ждать всего чего угодно, но только не громкого прорыва в двусторонних отношениях. Никакой новой восточной политики. Переход от иноходи в галоп — это вообще не в стиле Олафа Шольца. Он по своему характеру — политик очень осторожный и не импульсивный», — заявил эксперт.

По мнению политолога, канцлер Германии Олаф Шольц этим визитом хочет повысить свою роль — как внутри страны, так и на международной арене.

По сути, это будет просто традиционная первая встреча после инаугурации Шальца, а также после первого телефонного разговора, который состоялся 21 декабря прошлого года, отметил Борисов.

«Так же, как и во время того звонка, так и при личной встрече никаких сенсаций ожидать не приходится. Пакта о разделе Украины тоже не будет», — уверен политолог.

Борисов считает, что темами для обсуждений станут украинский вопрос, а также проблемы гарантий безопасности в Европе.

«Уверен, что обсудят вопросы медийной войны и запрет вещания RTDE в Германии и ответные меры России в отношении компании DW. Надеюсь, что придут к решению этого кризиса, но надежд на это не так много, потому что формально разрешением вещания занимается не правительство Германии, и канцлер повлиять на отмену запрета не может», — полагает эксперт.

В тени останутся и вопросы экономического характера, о них, по мнению Борисова, будут говорить вскользь, и можно будет лишь догадываться, какие масштабные энергетические контракты и проекты готовят обе стороны.

Напомним, что в Россию с официальным визитом приезжает канцлер Германии Олаф Шольц.