Москва, 3 февраля, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы со сном. Она опубликовала серию постов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 3 февраля.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

По словам Бородиной, бессонница — это последствия перенесённого ею штамма коронавируса «Омикрон». Других побочных эффектов после болезни ведущая не заметила.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что в начале её карьеры неизвестный мужчина напал на неё с ножом. Она не уточнила, обратилась ли она после этого в полицию.