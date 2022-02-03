София, , 19:38 — REGNUM В столице Болгарии задержаны двое местных жителей, подозревающихся в нападении на автозаправочную станцию на окраине Софии. Об этом 3 февраля сообщает БТВ.

Ограбление frankieleon

Согласно официальной информации, задержанные — мужчины в возрасте 24 и 26 лет. Они уже признались в совершении преступления и выразили готовность сотрудничать со следствием. Если их вина будет полностью доказана в суде, им грозит до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, инцидент на АЗС в районе софийского Ботевградского шоссе произошел утром 2 февраля. Неизвестный избил кассира станции, похитил ночную выручку, разгромил заправочный терминал и скрылся на автомобиле.

Злоумышленник действовал с подельником. При этом нападавшие не знали, что, по правилам структуры, в кассе АЗС наличными может храниться не более 150 левов ($87,5) — остальные деньги поступают в закрытые сейфы, доступ к которым не имеют даже операторы.

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