3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 20:19 — REGNUM Разведывательное сообщество США выявило, что причиной «гаванского синдрома», на который жалуются многие американцы, работающие за рубежом, может быть импульсная электромагнитная энергия от внешних источников. В отчете отмечается, что если своевременно сообщить о симптомах синдрома, то большинство людей быстро идут на поправку.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

С тех пор как Штаты впервые зафиксировали синдром у американских чиновников за рубежом, многие начали спекулировать, что это может быть атака иностранного правительства.

Однако в промежуточном отчете ЦРУ за прошлый месяц говорится, что причину синдрома, скорее всего, можно отнести к экологическим факторам. Отмечается, что «существует малая вероятность, что иностранный субъект, в том числе Россия, организовал стабильную международную операцию по нанесению вреда служащим США с помощью оружия или механизма».

ЦРУ Whitehouse.gov

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Поход в радиомагазин (если бы они еще существовали) мог бы решить эту головоломку за 3 минуты… но эй… давайте потратим 17 миллиардов долларов на исследование причины их головных болей и придем к выводу, что необходимы дополнительные исследования…» — пишет IBlameThe1960's.

«Послушайте пресс-конференцию Сонного Джо несколько минут, и у вас появятся тошнота, головная боль, звон в ушах и желание спрыгнуть с высотного здания», — иронизирует nyglockowner.

Джо Байден Gage Skidmore

«Сначала я думал о какой-то микроволновой энергии, но теперь больше склоняюсь к сфокусированным звуковым волнам, которые воздействуют на внутреннее ухо и приводят к разного рода симптомам, описанным теми, кто подвергся воздействию», — комментирует d.ebel.

«Звуковые волны вряд ли пройдут сквозь стены, особенно если они высокочастотные, выше нормального слухового диапазона. Одно время в России предположительно использовали микроволны для отражения от металлических предметов в комнате, чтобы затем улавливать голоса и подслушивать разговоры. Может, металлический предмет, достаточно тонкий, чтобы вибрировать от разговора людей, может использовать микроволны, чтобы уловить движение металла и преобразовать его в звук?» — размышляет lg5599.

«Хорошо. Что еще нового? Может, действительно пора уволить всех в этих агентствах и начать все сначала. Они ничего не могут понять», — негодует 7enderbender.

«Это самая страшная история в мире. Невидимое оружие наносит прямой вред, а лучшие умы мира понятия не имеют, что это такое и откуда оно исходит», — отмечает j682.

«Но они подытожили, что это «может быть вызвано внешними раздражителями», а не внутренними раздражителями», — отвечает qetu135.

«Лучшие умы в мире. Вот это смешно. Они слишком заняты чтением «1984», учебников по расовой теории и списка слов, которые больше нельзя использовать, потому что это может «оскорбить» кого-то в другой вселенной. Наши великие умы теперь запятнаны», — считает Pokedbear.

Проблема расизма в США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Похоже, этот комитет выявил, что наши дипломаты не засовывали себе в уши ледорубы. Я так горжусь ими», — указывает noprobleemo.

«Любую электромагнитную энергию, передаваемую предполагаемым оружием, можно легко идентифицировать по характеристикам и частоте волны. Вообще-то несложно установить приемники для мониторинга и выявления любых необычных электромагнитных излучений», — объясняет bjornulfberht.

Напомним, 13 января The Wall Street Journal сообщила о случаях гаванского синдрома среди американских госслужащих, которые находятся с дипломатической миссией в Париже и Женеве, где США и Россия 10 января провели переговоры по вопросу российского присутствия около украинской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.