Нижний Новгород, , 19:36 — REGNUM Нижегородец признался в убийстве беременной подруги в июле 2020 года. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Об этом 3 февраля сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Убийство

По данным следствия, 13 июля 2020 года 37-летний нижегородец ударил беременную сожительницу во время ссоры.

«Женщина упала и ударилась об раковину и пол. В результате инцидента потерпевшая скончалась. Увидев это, сожитель расчленил тело, расформировал по пакетам и выбросил в мусорки, находящиеся в разных частях Нижнего Новгорода. Силовики и волонтеры так и не нашли тело погибшей», — сообщили в Следственном комитете.

Следователи установили, что в течение двух лет, предшествующих убийству мужчина «постоянно истязал женщину — унижал, избивал руками и ногами, душил».

«Вину в совершении преступления нижегородец признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.