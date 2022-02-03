Берлин, , 19:33 — REGNUM Визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Россию намечен на 15 февраля, сообщает 3 февраля газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные неназванные источники.

Олаф Шольц © Olaf Kosinsky

По утверждению издания, одной из тем визита станет конфликт вокруг ситуации с запретом вещания RT DE в Германии и ответных мер России в отношении Deutsche Welle.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Ранее, 2 февраля, Олаф Шольц заявил, что планирует рабочую поездку в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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