Канцлер Германии Шольц поедет в Москву 15 февраля — СМИ
Берлин, 3 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Россию намечен на 15 февраля, сообщает 3 февраля газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные неназванные источники.
Olaf Kosinsky
Олаф Шольц
По утверждению издания, одной из тем визита станет конфликт вокруг ситуации с запретом вещания RT DE в Германии и ответных мер России в отношении Deutsche Welle.
Официальных подтверждений этой информации нет.
Ранее, 2 февраля, Олаф Шольц заявил, что планирует рабочую поездку в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.