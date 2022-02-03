Вологда, 3 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В вологодском онкодиспансере сломались сразу два томографа. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил глава областного департамента здравоохранения Алексей Плотников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admlip.ru Томограф

«Сейчас срочно решается вопрос о ремонте томографов. Но, это немалые деньги, а год только начался, поэтому получить необходимую сумму будет непросто. Но мы стараемся», — заявил чиновник.

По его словам, часть вологжан сможет проходить КТ на томографе в горбольнице №1.

«Есть пациенты, которым требуется КТ-планирование. В данной ситуации его можно сделать только в Ярославле. Туда мы и будет направлять пациентов», — сказал Плотников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области из-за высокой нагрузки сломался компьютерный томограф.