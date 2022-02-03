Глава PGNiG заявил, что долгосрочного контракта с Газпромом не будет
Варшава, 3 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Долгосрочный контракт с Газпромом на поставку российского газа PGNiG подписывать не намерена, сообщил 3 февраля журналистам председатель правления польской нефтегазовой компании Павел Маевский.
Wgospodarce.pl
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Комментируя условие, выдвинутое Москвой о необходимости заключения долгосрочного контракта, Маевский сказал:
«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с «Газпромом».
Напомним, что в конце текущего года истекает срок контракта Газпрома и PGNiG. Поставщик при этом через суд пытается решить вопрос о пересмотре цен на российский газ.