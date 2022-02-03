Иосиф Пригожин обвинил Сергея Шнурова в непристойном поведении
Москва, 3 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певец Сергей Шнуров демонстрирует некорректное поведение. Информацией об этом поделилось издание StarHit 3 февраля.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иосиф Пригожин
По словам Пригожина, Шнуров повёл себя по-детски, когда выпустил ролик, в котором грубо упомянул телеведущую Ксению Собчак. Музыкант, в свою очередь, высказывание продюсера никак не прокомментировал.
Напомним, что ранее Сергей Шнуров опубликовал клип, в котором негативно высказался о Ксении Собчак и её ребёнке. Действия певца вызвали негодование общественности.