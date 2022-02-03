Москва, 3 февраля, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певец Сергей Шнуров демонстрирует некорректное поведение. Информацией об этом поделилось издание StarHit 3 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

По словам Пригожина, Шнуров повёл себя по-детски, когда выпустил ролик, в котором грубо упомянул телеведущую Ксению Собчак. Музыкант, в свою очередь, высказывание продюсера никак не прокомментировал.

Напомним, что ранее Сергей Шнуров опубликовал клип, в котором негативно высказался о Ксении Собчак и её ребёнке. Действия певца вызвали негодование общественности.