Ижевск, 3 февраля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Удмуртии в ходе проверки исполнения региональной программы в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведении капитального ремонта выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Schekinov Alexey Victorovich Ветхое жильё

В частности, установлены факты нарушения сроков расселения граждан, несвоевременного заключения договоров на капитальный ремонт домов, а также отсутствие должного контроля за деятельностью подрядчиков.

В Алнашском, Балезинском, Глазовском, Завьяловском и Игринском районах программа расселения выполнена лишь на 22% от плана.

Председателю правительства Удмуртии внесено представление в связи с отсутствием координации работы ответственных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2022 года в Удмуртии из признанного аварийным жилья расселят 1440 человек в 18 городах и районах республики, которые проживают на 25 тыс. кв. метров площади. В текущем году расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

В пресс-службе правительства региона отмечали, что за три года Удмуртия перевыполнила показатели региональной программы расселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Было расселено около 28 тыс. кв. метров аварийного жилья, в новые квартиры и дома переехали 1880 жителей республики.

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