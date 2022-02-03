Вашингтон, 3 февраля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. В Сети появился тизер политического сериала Gaslit. Ролик доступен на YouTube-канале сервиса STARZ с 3 февраля.

Скриншот видео на YouTube Шон Пенн

Cериал посвящен Уотергейтскому скандалу 1972 года. Главные роли в шоу исполнили Шон Пенн (генпрокурор США Джон Митчелл) и Джулия Робертс (Марта Митчелл). Премьера Gaslit состоится 24 марта 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Уотергейтский скандал — это политический скандал в США 1972—1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. Тогда в вашингтонском комплексе «Уотергейт», где располагался штаб кандидата в президенты от Демократической партии, были задержаны пять человек, настраивающие аппаратуру для прослушивания.