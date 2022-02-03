Мурманск, 3 февраля, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Мурманске статус резидента Арктики получила местная компания «Феникс-Центр», которая планирует построить в областном центре два комплекса апартаментов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Инвестор планирует построить в Мурманске два комплекса апартаментов. Проект является значимым для развития коммерческого сектора жилья для сдачи в аренду. Проект планируется реализовать до 2026 года. Согласно бизнес-плану, инвестиции в строительство составят более 30 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Всего в Мурманской области статус резидента Арктической зоны получили 116 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые инвестируют более 142,7 миллиарда рублей.