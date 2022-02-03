Атланта, США, , 20:17 — REGNUM Американские рэп-исполнители Nardo Wick (Гораций Бернар Уоллс-третий), Lil Baby (Доминик Джонс) и Future (Нейведиус Деман Уилберн) опубликовали видеоклип на совместную песню Me or Sum. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Nardo Wick 3 февраля.

Nardo Wick, Lil Baby и Future Скриншот YouTube

На видео авторы перемещаются в ночное заведение в разгар гуляний, где зачитывают куплеты о собственной жизни. Съемки клипа проходили в Атланте (США).

Напомним, что 3 декабря 2021 года состоялся выход дебютного альбома Nardo Wick под названием Who Is Nardo Wick? Пластинка включила в себя 18 композиций, включая совместные треки с популярными музыкантами.

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