Челябинск, 3 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Металлургическом районе Челябинска 17 граждан лишены прав на управление транспортом. Такие решения суды приняли в 2921 году, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Основанием стало то, что эти лица стоят на диспансерном учёте у нарколога. У них выявлены алкоголизм и наркомания.

Пять судебных решений уже вступили в силу. В соответствующую федеральную систему внесены сведения о прекращении действия права лиц на управление транспортом.