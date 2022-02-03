Лима, 3 февраля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Интенсивные дожди, выпавшие в перуанской провинции Пуно в ночь со 2 на 3 февраля, привели к выходу из берегов многочисленных рек, затронув районы Вилке, Коата и Пуно, расположенные в провинции Пуно, а также район Кабанильо, относящийся к провинции Лампа. На данный момент пострадало более 100 домов. Об этом сообщает перуанский филиал El Comercio.

(сс) My Favorite Pet Sitter Дороги Перу

В национальном институте гражданской обороны Перу сообщили, что местные власти принимают меры по ликвидации последствий стихии.

Согласно последнему отчету, в четырех упомянутых регионах оказалось повреждено 108 домов, пять километров шоссе, 650 метров сельских дорог, шесть мостов и оросительный канал. Кроме того, залито водой 243 гектара сельскохозяйственных угодий.

Сотрудники отделов управления рисками стихийных бедствий районных муниципалитетов продолжают проводить оценку ущерба и анализ потребностей при поддержке аграрного агентства в соответствии со своими компетенциями.

Коммуны Вилке, Коата, Пуно и Кабанилья координируют использование тяжелой техники для очистки дорог, домов и русел рек и помощь пострадавшим людям, которые остаются в своих домах. Пострадавшим семьям предоставлено убежище, жилье, имущество, инструменты и другие предметы гуманитарной помощи общим весом 0,49 тонны.