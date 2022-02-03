Бухарест, 3 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Румынская сеть супермаркетов Carrefour объявила об отзыве ряда наименований товаров, якобы загрязненных опасным для человеческого организма оксидом этилена. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Цитата из к/ф ««Вилли Вонка и шоколадная фабрика». реж Мел Стюарт. 1971. США Джин Уайлдер в роли Вилли Вонка

По предварительным данным, указанное органическое вещество может содержаться в шоколадном рулете, ванильном мороженом и лимонном торте отдельной компании-производителя. Предполагается, что оксид этилена случайно попал в одну из пищевых добавок на кондитерском предприятии.

Руководство торговой сети призвало граждан, купивших товары из соответствующего списка, не употреблять их в пищу. «Эти продукты следует уничтожить или вернуть в магазины, эквивалентная стоимость продукции будет выплачена без предъявления фискального чека», — говорится в документе Carrefour.