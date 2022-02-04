Москва, 4 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Курс американского доллара завышен в несколько раз. Об этом 3 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Доллары

«Если рубль недооценен на 10%, 20%, 30%, то доллар переоценен в несколько раз. При многолетней нулевой ставке ФРС, при колоссальном, необоснованном пузыре на фондовом рынке США, при колоссальной закредитованности американских компаний, очень низкой эффективности американского производства доллар должен падать. Доллар не должен столько стоить. Доллар очень сильно переоценен», — сказал Колташов.

По его мнению, «индекс бигмака», согласно которому рубль является самой недооцененной в мире валютой, показывает не столько заниженный курс рубля, сколько завышенный курс американской валюты.